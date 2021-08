Strani rumori nella notte, vicino di casa fa arrestare il ladro

VICENZA - Nella serata di ieri, mercoledì 11 agosto, i carabinieri

dell'aliquota radiomobile di Schio hanno arrestato in flagranza per furto in abitazione Marhaben Rahal, Villaverlese, 30enne con precedenti. Una richiesta d'intervento pervenuta alla Centrale Operativa, effettuata da un vicino di casa, che segnalava la presenza di una persona all'interno di abitazione incustodita a Velo d'Astico in Contrà Maso, ha consentito di sorprendere l'uomo nell' immobile, al quale aveva avuto accesso mediante la rottura di una finestra al piano terra, mentre rubava un monile in oro giallo. La refurtiva, del valore di 150 euro circa è stata recuperata e restituita all'avente diritto, una donna 43enne la cui abitazione principale si trova a Vicenza.

L'arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell'A.G

è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia in

attesa del giudizio direttissimo.