Ragazze sospette su una Punto, a bordo il bottino dell'ultimo colpo in appartamento: nei guai due 25enni e l'amica 22enne

BASSANO - Ieri sera - 18 giugno - i carabinieri di Bassano del Grappa, in collaborazione con i colleghi di Rosà, al termine di un’attività d’indagine contro i furti in abitazione, denunciavano in stato di libertà, per ricettazione, tre giovani donne tutte pluripregiudicate: S. B. e D. M. entrambe italiane e 25enni, N. V., croata 22enne, si tratta di nomadi, senza lavoro e senza fissa dimora.

La dinamica

Alle precedenti 13:50 circa, mentre si trovavano a Tezze sul Brenta a bordo di una Fiat Punto, venivano controllate dai militari. Visti i numerosi precedenti e le risposte più che incomprensibili che le stesse fornivano alle domande, veniva effettuata una perquisizione del mezzo. Il rinvenimento di vestiario, tazzine da caffè, manufatti in vetro, valuta estera e italiana ed altri oggetti, tutto occultato in parte sotto un sedile ed in parte nel portabagagli, di cui chiaramente non sapevano darne contezza circa la provenienza, comportava l’accompagnamento delle donne presso questi uffici per approfondire gli accertamenti. Durante le verifiche dei militari, si risaliva alla proprietaria del bottino, provento di un furto in abitazione commesso poco prima a Rosà.