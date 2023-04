Elezioni a Vicenza. Stesso evento con Calderoli e Zaia ma due manifesti diversi: uno targato Lega e uno voluto dal sindaco Rucco

Elezioni amministrative in programma il 14 maggio, a Vicenza c'è il caso dei. E cioè, che è il "contenitore" voluto dal sindaco uscente. L'oggetto, però, è lo stesso: un incontro in programma domani alle 18 al Teatro comunale per parlare di autonomia con il ministro Roberto Calderoli e il governatore Luca Zaia . In un manifesto c'è scritto "per informazioni info@ideavicenza.it" (cioè l'associazione di Rucco) e nell'altro "per informazioni legaonlinevicenza@gmail.com", cioè il partito di Calderoli e Zaia che, comunque, nel simbolo per le elezioni comunali ha inserito la scritta "Salvini x Rucco sindaco". Però il tema dei due manifesti pare tenga banco: un'idea concordata o, come raccontano, uno "scippo"? Raccontano che lo strappo sia stato ricucito, ma il disagio resta.