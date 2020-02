La vicentina Trend Group annuncia la riqualificazione dello stabilimento di Vivaro

PORDENONE - Trend Group, impresa vicentina leader nel settore dei rivestimenti di alto design per l'edilizia, annuncia l'avvio del progetto di riqualificazione dello stabilimento produttivo situato a Vivaro (Pordenone) con l'obiettivo di riportare in Italia attività produttive delocalizzate all'estero negli scorsi anni. Il piano produttivo - informa una nota - prevede per questa prima fase di poter generare un fatturato di oltre 5 milioni di euro l'anno e, con la completa messa a regime, la Trend punta a triplicare i volumi con una ricaduta occupazionale diretta di oltre 50 persone impiegate, cui si aggiungono ricadute per l'indotto locale e il valore aggiunto per l'economia del territorio. Lo stabilimento di Trend Group a Vivaro insiste su un'area di 47.000 metri quadri: con una capacità produttiva installata di quasi un milione di metri quadri di rivestimenti - spiega la nota - è il più grande impianto di mosaico in Europa. Il sito costituirà il polo logistico del mercato servito dalla Trend Group. © RIPRODUZIONE RISERVATA