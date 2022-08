Vicenza, beccati in auto con oltre 75 grammi di cocaina: due arresti

VICENZA - Due arresti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È accaduto a Vicenza, in viale Cricoli, lo scorso 26 agosto. I militari della Sezione Radiomobile locale, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato Daniele Baggio, 55enne senza fissa dimora e Giuseppe Marra, 47enne residente in provincia, entrambi gravati da precedenti penali e pregiudizi di polizia.

I due si trovavano vicino a un'automobile e hanno attirato l’attenzione dei militari di pattuglia per l’atteggiamento sospetto prima di salire a bordo del veicolo, in quanto notati ad armeggiare nel portabagagli. All’interno dell’abitacolo è stato trovato un sacchetto in plastica contenete 50.75 grammi di cocaina e un altro sacchetto in plastica contenete 25 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente è stata messa sotto sequestro su disposizione dell'Autorità giudiziaria competente.

Giuseppe Marra è stata messo agli arresti domiciliari mentre Daniele Baggio è portato presso la casa circondariale in attesa di convalida.

Il 29 agosto gli arresti sono stati convalidati e sono state confermate le stesse misure cautelari alle quali i due erano già stati sottoposti all’atto dell’arresto. «Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte del Comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».