Fermato nella notte sulla Panda, cerca di nascondere la droga: incastrato dai carabinieri Foto

VICENZA - Nella notte del 28 ottobre scorso blitz del Radiomobile di Vicenza: i militari alle 3 controllavano una Fiat Panda con a bordo 3 italiani. All’atto del controllo e dell’identificazione, il guidatore Giovanni Catelan, 40enne vicentino, tentava goffamente di disfarsi di alcuni oggetti dai pantaloni lasciandoli cadere sul tappetino mentre gli altri 2 passeggeri assumevano un atteggiamento sospetto e nervoso.

I militari pertanto procedevano a perquisizione personale e del veicolo. Delle tre persone, soltanto Catelan era nei guai: venivano rinvenuti, occultati nelle tasche ed in un pacchetto di caramelle all’interno del vano portaoggetti, vari involucri di cocaina suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata per un totale di circa 20 grammi. Successivamente la perquisizione veniva estesa anche all’abitazione , in viale Anconetta, dove viveva da solo, che permetteva di rinvenire altre dosi di cocaina, una busta di plastica contenente oltre 800 gr di marjiuana ed altre buste per altri 100 grammi circa di hashish.

Sulla base di quanto rinvenuto e posto sotto sequestro, Catelan veniva dichiarato in stato di arresto e dopo l'udienza di convalida posto ai domiciliari.