Discarica abusiva di pneumatici nell'azienda agricola, denunciati i titolari

SCHIO - Discarica abusiva di pneumatici all'interno dell'azienda agricola. Militari in forza alla Compagnia di Schio, nel corso di una perlustrazione aerea, eseguita con l’ausilio di personale della Sezione Aerea di Venezia, hanno notato che all’interno di un terreno agricolo a Malo (Vicenza), adibito anche al pascolo di capi di bestiame ed esteso circa mille metri quadri, erano accatastati centinaia di pneumatici, a diretto contatto con il terreno, esposti alle acque meteoriche e all’azione del vento, classificabili nell’apposito elenco europeo quali rifiuti speciali.

Una pattuglia del Reparto ha dunque eseguito un accesso presso il terreno, ricostruendo come l'area fosse riconducibile ad un’azienda agricola gestita da due fratelli, di cui uno proprietario dell’area, e che i soci non fossero destinatari di alcuna Autorizzazione Integrata Ambientale, obbligatoria per trattare rifiuti speciali. I militari hanno eseguito il sequestro del terreno, mentre i soci dell’azienda agricola sono stati segnalati alla Procura di Vicenza per attività di gestione di rifiuti speciali non autorizzata . L’autorità giudiziaria vicentina ha convalidato la misura eseguita d’urgenza dai militari scledensi.

In particolare, la Procura berica, rilevando il rischio di contaminazione del suolo e dell’aria e condividendo le ipotesi investigative, ha richiesto e ottenuto dal locale Tribunale apposito decreto di sequestro preventivo, che impone ai fratelli il vincolo di indisponibilità dell’area, impedendo la prosecuzione dell’illecito.