Diesel compie 44 anni, Rosso invita tutti i dipendenti a colazione nel quartier generale

BREGANZE - Nel giorno del 44° compleanno di Diesel, Renzo Rosso ha voluto celebrare l’importante anniversario invitando tutti i dipendenti ad una colazione all’interno del quartier generale di Breganze.

Si legge in una nota aziendale che Diesel vive oggi un momento particolarmente positivo sotto la direzione creativa di Glenn Martens: due sfilate di enorme successo a Milano, una sfilata a Tokyo, la più grande mostra di arte erotica lgbtqia+ durante la Biennale di Venezia, il lancio della nuova fragranza gender fluid, diversi progetti nel metaverso e il lancio di collezioni Nft (non-fungible token), asset digitali che rappresentano oggetti del mondo reale.

La "colazione speciale" al quartier generale di Breganze per i 44 anni aziendali

Il brand di Otb, prosegue la nota, ha fatto un balzo di sei posizioni nella classifica della Lyst Index, la classifica trimestrale dei brand e degli aryicoli di moda più desiderati, grazie alle collaborazioni con celebrities come Megan The Stallion e Julia Fox e alla borsa 1Dr, che ha visto aumentare la domanda del 317% diventando il prodotto femminile più richiesto al mondo in questo trimestre. Anche sul fronte delle nuove aperture è stato un anno di espansione retail: New York Soho, Hannam Seoul, Forte dei Marmi, Puerto Banus, Tokyo Ginza, Shanghai Grand Gateway, e altre in arrivo come Parigi Saint Honoré previste nel 2023. Inoltre con Otb il Gruppo è arrivata a un nuovo livello di progressi nella sostenibilità: «Diesel è il marchio più avanti in questo senso e la sua collezione denim è sempre più sostenibile».