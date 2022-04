Daspo fino a cinque anni a 4 tifosi biancorossi e 5 brianzoli: si pestarono nel parcheggio dopo Monza-Vicenza

VICENZA - Il questore di Monza, Marco Odorisio, ha disposto nove provvedimenti di Daspo, dai tre ai cinque anni, nei confronti di nove persone che, in occasione dell'incontro di calcio per il campionato di serie B Monza-Vicenza del 12 marzo scorso, alla fine della gara, si sono resi protagonisti di In quella circostanza, al termine dell'incontro, un gruppo di sostenitori locali, alcuni con il volto coperto e armati di aste, bastoni e cinture, ha raggiunto il parcheggio ospiti, scatenando la reazione dei tifosi vicentini.

I due gruppi si sono scontrati e sono stati divisi solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. La Digos e l'Ufficio Polizia Anticrimine della Questura di Monza e della Brianza, in collaborazione con i colleghi vicentini, hanno poi identificato alcuni dei coinvolti nelle violenze, grazie anche ai filmati del sistema di video sorveglianza dello stadio e quelli realizzati dalla Polizia. Tra i nove sottoposti a Daspo, di cui cinque monzesi e quattro vicentini, in cinque sono risultati recidivi. Le indagini proseguono.