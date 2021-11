Cucciolo di husky cade nel canale: salvato dai vigili del fuoco

SCHIO - Martedì sera, 2 novembre, dopo le 21.00, un cucciolo di husky è finito in un canale di scolo ed è stato salvato dai vigili del fuoco. L’animale è stato segnalato in via Caussa a Schio. I pompieri accorsi dal locale distaccamento su indicazioni della polizia locale, hanno perlustrato il condotto fino ad individuare l’animale che non riusciva a uscire dal canale. Il cucciolo è stato recuperato asciugato e coccolato dalla squadra. l’animale è stato consegnato al cinovigile dell’ulss, che ha provveduto alla lettura del chip per riconsegnare l’huski al proprietario.