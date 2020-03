Fermato di notte in auto: «Sto andando a potare le vigne», 57enne denunciato

VICENZA - Proseguono i controlli, anche su tutto il territorio vicentino, collegato al Decreto che la Presidenza del Conisiglio dei Ministri ha introdotto a seguito dell'emergenza Covid-19: sono una dozzina le denunce, con relative sanzioni, elevate da Polizia e carabinieri tra la giornata giornata di ieri (lunedì 16 marzo) e la notte scorsa a persone che non hanno rispettato la normativa sul contenimento del virus e che all’atto del controllo non hanno saputo fornire valide giustificazioni sui motivi per cui erano uscite di casa. A queste si aggiungono altri verbali firmati dagli agenti della polizia locale.



Il caso più curioso ha riguardato i carabinieri di Campiglia dei Berici e Noventa Vicentina che in piena notte hanno fermato un 57enne, residente a Torri di Quartesolo, all'uscita dal casello autostradale dell’A31 Valdastico Sud, nel comune di Albettone. L'automobilista si è giustificato dichiarando che si stava recando a Barbarano Mossano in alcuni appezzamenti di terra di sua proprietà per potare le viti. A Pojana Maggiore, invece, un 28enne ed un 26enne entrambi residenti in paese, sono stati sorpresi in un’area verde aperta al pubblico mentre stavano consumando una bevanda senza fornire un giustificato motivo, oltre a non mantenere tra loro la distanza di sicurezza.



Infine a Vicenza un 44enne di nazionalità macedone, residente a Thiene, è stato sorpreso alle 3.30 in viale Cricoli, alla guida della propria autovettura: ai militari ha riferito di trovarsi al di fuori del comune di residenza poiché nei giorni scorsi a seguito di un litigio con la convivente si era allontanato dall’abitazione, quindi al momento è privo di una stabile dimora: anche per lui è scattata la denuncia.



Per quanto riguarda le pattuglie della Squadra Volanti della Polizia sono state sette le persone sanzionate nella notte tra lunedì e martedì per non avere rispettato la normativa sul contenimento del virus: durante i controlli degli agenti nessuno di loro ha saputo fornire valide giustificazioni sui motivi per cui erano uscite dalla propria abitazione. Ultimo aggiornamento: 16:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA