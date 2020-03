Vigile urbano positivo al Covid-19: è in isolamento assieme ad altri colleghi

VICENZA - C'è un caso di contagio al Covid-19 nel personale della polizia municipale di Vicenza. Si tratta di un agente che è risultato positivo al tampone: secondo quanto si è appreso l'agente sta bene si trova in isolamento fiduciario nella sua abitazione da una decina di giorni. Come previsto dai protocolli sono stati lasciati a casa anche i colleghi che nei giorni precedenti erano entrati in stretto contatto con lui.



Nel frattempo tra ieri e oggi al comando di stradella Soccorso Soccorsetto hanno dato il via ad una serie di procedure per disinfettare alcuni ambienti a partire dalla sala briefing. Tutte le precauzioni del caso sono già state messe in atto, a partire dalla completa sanificazione di tutti gli ambienti e di tutte le auto in dotazione, peraltro già predisposta prima dell'accertamento della positività.



Secondo quanto spiega una nota del Comune, gran parte del personale amministrativo del comando sta già lavorando in forma agile attraverso lo smart working da casa, mentre la gestione del personale operativo avviene mediante razionalizzazione dei servizi ed avvio dello smaltimento delle ferie in esubero, rispetto alle necessità dell'emergenza. Dispositivi DPI quali mascherine, gel, guanti e tute per affrontare i servizi particolari sono stati distribuiti fin da subito e non sono mai mancati. Per il fine settimana è atteso l'arrivo di altre 3 mila mascherine, destinate esclusivamente agli agenti di polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA