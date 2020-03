Quinto decesso nel Vicentino: ad Asiago morto anziano di 91 anni

VICENZA - Quinto decesso per coronavirus nel Vicentino, avvenuto all'ospedale di Asiago, come confermato anche dal bollettino emesso nella mattinata di oggi (martedì 17 marzo) dalla Regione Veneto. Si tratta di un pensionato di 91 anni residente a Lusiana Conco che era ricoverato nel nosocomio altopianese da alcuni giorni.

Come detto in totale sono cinque le persone morte nelle Ulss (7 e 8) che riguardano la provincia di Vicenza: un'anziana all'ospedale San Bortolo nel capoluogo (che era giunta dal nosocomio di Arzignano), due a Bassano del Grappa (un paziente trevigiano che era stato trasferito da Castelfranco e la 93enne era residente in una struttura di anziani) e due ad Asiago (la prima era stata una 97enne morta nella giornata domenica 15.

Secondo il dato fornito dalla Regione Veneto si conferma l'escalation di casi che riguarda la positività al Sars-CoV-2 per quanto riguarda il Vicentino, saliti a 325 casi, 33 in più rispetto al report di lunedì pomeriggio alle 17. Di questi sono 85 i pazienti ricoverati, di cui 20 si trovano in terapia intensiva. Nello specifico sono 22 i ricoverati al San Bortolo di Vicenza (più 19 in terapia intensiva), 11 a Santorso, 15 a Bassano (più 1 in terapia intensiva), 14 ad Asiago e tre a Noventa Vicentina.

