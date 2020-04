Sorvegliati anche dal cielo: 78 multe su un totale di 800 controlli per le feste

VICENZA - Sono state 78, su un totale di 800 controlli, le sanzioni comminate dai Carabinieri in provincia di Vicenza a persone trovate in viaggio in auto in violazione delle disposizioni in materia di Covid.-19, poiché in strada senza giustificato motivo. Sono state sottoposte a controllo anche 110 attività o esercizi pubblici; la verifica ha portato a sanzionare due titolari che svolgevano l'attività in modo difforme dalle disposizioni in atto.

L'imponente attività di controllo dei Carabinieri del Comando Provinciale ha visto anche il supporto del drone dell'Arma, che ha operato nel bassanese unitamente ai Carabinieri della locale Compagnia, che hanno eseguito posti di controllo alla circolazione stradale sugli snodi viari strategici. I posti di controllo e le pattuglie, anche in borghese, dispiegate sul territorio, hanno consentito di arrestare un giovane per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e deferire in stato di libertà un'altra persone per falsità materiale commessa da privato. Deferite anche altre tre persone per incendio colposo.

