Corsa a 27 per 16 posti: sabato 18 la Provincia 18 alle urne puntando alle larghe intese

VICENZA - Ventisette candidati per 16 posti. I votanti? Poco più di 1500, ovvero sindaci e consiglieri dei 114 comuni del Vicentino.

Il 18 dicembre verrà eletto il nuovo consiglio provinciale di Vicenza che andrà a sostituire quello presieduto da Francesco Rucco, sindaco del capoluogo. Due le liste, entrambe denominate Casa dei comuni, una in rappresentanza dell'area nord, l'altra della sud. «Le liste non hanno colore politico - precisa Rucco - I singoli candidati hanno un'appartenenza, ma rappresentano prioritariamente un territorio. Questo perché la Provincia è un luogo di confronto sulle grandi infrastrutture e sulle opere che riguardano più comuni».

Quello che uscirà dalle urne - aperte dalle 8 alle 20 - sarà quindi un governo di larghe intese. Una formula già testata nella scorsa legislatura e che a palazzo Nievo verrà riproposta per i prossimi due anni, cioè per la durata del consiglio. «Dopo anni di difficoltà si apre una nuova fase. Sono in arrivo i fondi del Pnrr e le Province sono chiamate a vivere da protagoniste la ripresa economica», aggiunge il presidente uscente.

Qualche curiosità. In corsa ci sono 13 sindaci e 14 consiglieri comunali. Le donne sono 11, poco sopra al 40% del totale. I 6 seggi sono a Vicenza, Sossano, Montecchio Maggiore, Thiene, Asiago e Bassano del Grappa.

I nomi. Casa dei comuni nord: Davide Berton, Anna Maria Chimento, Anna Fanton, Giovanni Antonio Gasparini, Marco Guzzonato, Moreno Marsetti, Elena Mezzalira, Matteo Mozzo, Valter Orsi, Giorgio Santini, Giannina Scremin e Chiara Zaltron. Casa dei comuni sud: Giancarlo Giuseppe Acerbi, Stefania Barichella, Giulia Busato, Luciana Maria Carpi, Raffaella Campagnolo, Roberto Cattaneo, Leonardo De Marzo, Davide Faccio, Maria Cristina Franco, Matteo Macilotti, Renzo Marangon, Marco Montan, Mattia Veronese, Marisa Zanarella e Matteo Zennaro.