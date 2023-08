Vicenza, denuncia e multa per una carrozzeria: all'interno rifiuti pericolosi e non solo

VICENZA - Nei giorni scorsi, i militari del Gruppo Vicenza, unitamente a personale della Polizia Stradale di Vicenza e dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, hanno effettuato un controllo in materia ambientale nonché finalizzato all’accertamento del corretto adempimento degli obblighi vigenti in materia di lavoro presso una società operante nel settore della riparazione di carrozzerie di autoveicoli, con sede a Vicenza, finalizzato al riscontro delle modalità di gestione dei rifiuti e delle posizioni lavorative in essere.

Carrozzeria trasformata in discarica di rfiuti pericolosi

I rilievi emersi nel corso dell’attività ispettiva dei finanzieri vicentini, condivisi con gli operatori della Polizia Stradale e i tecnici dell’ARPAV, hanno condotto al sequestro di un capannone, adibito ad uso artigianale per l’attività di carrozzeria, utilizzato quale discarica non autorizzata, attesa la mancanza dei registri e delle autorizzazioni prescritti nonché la gestione di rifiuti anche pericolosi. Peraltro, talune aree del capannone erano destinate allo stoccaggio di parti usate di veicoli, i quali, utilizzati quali pezzi di ricambio, hanno configurato, altresì, l’esercizio abusivo dell’attività di autodemolizione.

Lavoratori in nero

Inoltre, il contestuale controllo in materia di sommerso da lavoro ha permesso di riscontrare la presenza di un lavoratore in nero su sei presenti al momento dell’accesso ispettivo presso l’attività commerciale.

Denuncia e sanzione

Il riscontro della discarica abusiva ha condotto alla denuncia alla locale Autorità Giudiziaria del rappresentante legale della società per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata.

Alla stregua, è scattata la sanzione amministrativa di legge ed è stata avanzata richiesta di sospensione dell’attività al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, in attesa della regolarizzazione della posizione del lavoratore irregolare.