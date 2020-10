Nel call center senza mascherina, 4 multati, sanzione di 400 euro

VICENZA - Multe a 4 persone per il mancato uso della mascherina all’interno di un’attività commerciale. Verso le 19 una pattuglia della polizia locale di Vicenza è intervenuta, a seguito di una segnalazione, presso un call center della zona di viale Milano dove gli agenti hanno identificato quattro uomini, dai 31 ai 45 anni, privi di dispositivo di protezione individuale. Per ciascuno è scattata la sanzione da 400 euro. E’ in corso, invece, l’accertamento della regolarità del comportamento del titolare dell’attività di telefonia.

Ultimo aggiornamento: 16:59

