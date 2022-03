Spesa garantita per sei mesi a 30 famiglie disagiate: tornano i buoni spesa Lions

BASSANO - Tornano i buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Anche nel 2022 il Lions Host Bassano ha stanziato 18mila euro, suddivisi in tessere mensili prepagate di 100 euro l'una per sei mesi, spendibili per l’acquisto di beni di prima necessità presso nei supermercati Alì e Aliper della città del Grappa. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, ha permesso di sostenere le famiglie con un impegno economico complessivo di oltre 140.000 euro.

APPROFONDIMENTI BASSANO Tornano le “social card”: 18mila euro per le famiglie in... TORREBELVICINO/VALLI DEL PASUBIO Anche l'arbitro Orsato al ciclo di incontri "Genitori a... MAROSTICA Torna Marosticabile un weekend di eventi per sperimentare la...

«I servizi sociali del Comune, come ogni anno, hanno individuato i nuclei familiari in condizioni di precarietà che saranno beneficiari dell’iniziativa - ha spiegato l’assessora Mavi Zanata -. Sono famiglie già in carico al servizio per progetti spesso realizzati in collaborazione con l’azienda sanitaria». Ne sono state proposte 30, ciascuno delle quali beneficerà dei buoni per sei mesi consecutivi a decorrere da aprile a settembre. Di questi nuclei familiari alcuni hanno già usufruito del sostegno negli anni precedenti, ma sono stati riconfermati per il perdurare delle condizioni di disagio. Anche quest’anno alcune famiglie saranno supportate nella gestione delle tessere da amministratori di sostegno, volontari o da operatori dei servizi.

Le trenta famiglie sono così composte: 11 monoparentali con minori, n. 2 composte da entrambi i genitori e da figli minori, 8 composte da anziani, 9 composte da adulti in difficoltà.