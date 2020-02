Il bar “orfano” del tribunale che serve «i migliori tramezzini della città»

VICENZA - Un bar? Di più. Un ristobar, dove si può bere un caffè, ma anche assaggiare specialità vicentine o fare uno spuntino con un toast e un tramezzino.



Parlare del bar Minerva, a Vicenza, è come parlare della storia della zona di Santa Corona. E del tribunale. Anzi, dell'ex tribunale. Il locale è stato per anni un punto di riferimento per gli avvocati che si fermavano durante le pause di lavoro. Ora non più. Il palazzo di giustizia, infatti, si è trasferito a Borgo Berga



E gli affari sono crollati. «Abbiamo registrato il 70% di perdite - conferma il titolare Piergiorgio Baldinato che, con i 3 fratelli, gestisce l'esercizio da 53 anni - Cerchiamo di sopravvivere». Già, ma come? «Non abbiamo l'affitto da pagare - prosegue - Siamo a conduzione familiare e quindi se a fine mese i conti non tornano, usiamo i risparmi».



Tra i segreti del bar di contra' Santa Corona 11, prosegue Piergiorgio, c'è quello di usare ingredienti di qualità. «Facciamo i tramezzini migliori di Vicenza - sottolinea con una punta di orgoglio - Ma per andare avanti bisogna creare movimento».



Il pensiero va al centro storico, museo a cielo aperto, che, secondo Baldinato, va animato e reso più accessibile. «Bisogna trovare il modo di portare la gente in centro - conclude - E dare più spazio alle auto». © RIPRODUZIONE RISERVATA