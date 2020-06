Presto l'impianto coperto per l'atletica allo stadio comunale, cosa rara nel Veneto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSOLA - L'atletica leggera diventa anchea Cassola. L'impianto che arriverà a completare lo stadio comunale e la pista di atletica diventa realtà grazie a un contributo finanziario dellae all'impegno concreto dell'amministrazione comunale guidata dal, che ha raccolto le sollecitazioni del club locale, il, promuovendo una struttura coperta idonea agli allenamenti invernali, lungae alta fino a sette. Già nel 2021, ha spiegato Maroso, presentanto l'iniziativa insisme all'assessorae all'assessore regionale allo sport, la struttura sarà completata. Grazie ad un contributo regionale di, il Comune cassolese potrà realizzare in tempi brevi il nuovo impianto, che già gode delle approvazioni, facendo ricorso inoltre ad un mutuo con ilper i restanti 300 mila euro occorrenti. La struttura verrà realizzata con strutture prefabbricate in acciaio di nuova concezione.E' il, dedicato all'atletica, in provincia, e anche in larga parte del Veneto. Molte città venete hanno la pista di atletica ma non impianti coperti per l'attività invernale. Solo Padova possiede due importanti impianti indoor. La struttura di Cassola, buona per la preperazione di base e per i salti in estensione ed elevazione, sarà un riferimento per la disciplina, e un importante punto d'appoggio per il, che potrà seguire il vivaio senza più disperdersi in palestre diverse: la società sviluppa un rilevante movimento giovanile, con tesserati dai 6 ai 30 anni, in questi anni ha portato diversi atleti nelle nazionali giovanili e assolute e fa parte del circuito di. L'impianto sarà tra l'altro utile anche al vicino, a cui il club sportivo è storicamente legato.«Abbiamo già redatto il progetto definitivo – ha spiegato il sindaco Maroso - e ora incarichiamo l'ing. Paolo Zilio per l'esecutivo. Sino ad oggi, tuttavia, a frenare la realizzazione dell'opera erano proprio i costi. La spesa preventivata non potrebbe infatti essere interamente sostenuta dalla municipalità. Ora il finanziamento regionale, ottenuto grazie ad un apposito bando ci consentirà di andare avanti. In questo momento di emergenza, questa operazione può non sembrare una priorità, ma vogliamo invece dare un: noi continuiamo a pensare al futuro, non solo al presente, specialmenteche sono stati dimenticati in questo periodo di chiusura di tutto, scuole e palestre».«Questa iniziativa ha il pieno sostegno della Regione del Veneto – ha osservato, che ha voluto anche ringraziare la collegache lo ha supportato nella decisione – e lo dimostra il consistente contributo erogato per la realizzazione di un impianto che sicuramente favorirà la crescita sociale, sportiva ed educativa di Cassola e del territorio locale. Finanziando questa struttura diamo attuazione alle norme regionali in materia di sport, fornendo un prezioso contributo alle associazioni e agli enti locali, soprattutto in questo complicato momento di graduale uscita dalla pandemia». Alla presentazione del progetto anche il: «Mi complimento con il sindaco Maroso e con la sua squadra per aver portato a casa questo risultato. Oggi è più che mai importante puntare su strutture che possano servire non solo ai singoli Comuni ma a bacini di utenza territoriali». «Sono lieto di vedere la realizzazione di quest’opera preziosa per tutta l’atletica regionale – ha commentato il-. Ringrazio i dirigenti del Gs Marconi Cassola che si sono spesi tantissimo in questi anni per arrivare a questo risultato».(Foto: due render dello studio ing. P. Zilio)