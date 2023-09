Weekend di grande atletica (con il Mennea day) a Cassola: ci sono anche Rigali e Vallortigara

CASSOLA - Pronta a scattare la “due giorni” di Cassola, in provincia di Vicenza. Allo stadio comunale il 9 e il 10 settembre ’23 vi saranno la 5^ edizione del Serenissima Para Athletics Meeting e il Mennea Day Veneto 2023, con organizzazione della società di casa GS Marconi (Fidal) e del club Veneto Special Sport, aderente alla Fispes.

Lo stadio di Cassola si conferma punto d’incontro per promuovere l’atletica “senza barriere” e anche quest’anno vi saranno ospiti di primo piano a sostenere le iniziative e a incontrare i giovani atleti e gli atleti paralimpici protagonisti sulla pista e sulle pedane. Testimonial delle due giornate sdaranno due azzurri doc, Roberto Rigali (Bergamo Stars Atletica), protagonista della staffetta nazionale che, insieme a Jacobs, Patta e Tortu, ha conquistato l’argento ai mondiali di Budapest a fine agosto, e Elena Vallortigara (Carabinieri), bronzo nel salto in alto ai mondiali di Eugene l’anno scorso.

9-10 settembre 2023: un week end di grande atletica

Del mondo paralimpico Fispes sono espressione, graditi ritorni a Cassola, Carlotta Bertoli (Veneto Special Sport) ipovedente, campionessa mondiale U20 della velocità nel 2019, quindi la pesarese Chicca Mencoboni, ipovedente, attiva con la sua guida nella corsa, nel salto in lungo e nel salto in alto, e l’italo svizzera di Lugano Chiara Zeni, pluridetentrice di record italiani europei e mondiali nella velocità delle categorie degli atleti con sindrome di down della federazione Fisdir. Invitata d’obbligo Manuela Levorato, dopo oltre 20 anni detentrice ancora del record italiano della velocità donne sui 100 metri, che è stata più volte a Cassola e ha spiegato che cercherà di esserci anche stavolta. Ad accogliere e affiancare questi atleti vi sarà l’azzurra di casa Laura Strati, più volte campionessa italiana e in nazionale a 2 mondiali e 5 europei.

L'evento

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato Nicolò Toscano, della giunta veneta del Cip, Comitato Italiano paralimpico, il presidente regionale di Fidal Francesco Uguagliati, l’assessore allo sport del Comune di Cassola Marta Orlando Favaro, oltre agli organizzatori dell’evento, Claudio Strati del GS Marconi Cassola, Fernando De Pieri di Veneto Special Sport, Raffaele Sartorato responsabile tecnico della manifestazione paralimpica e in rappresentanza del Centro Nazionale Libertas.

In entrambe le giornate del week end cassolese saranno all’opera giurie regionali e i cronometristi della Ficr, con la Federazione Italiana Cronometristi di Vicenza.