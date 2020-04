Scoppia l'incendio in prossimità del bosco, i pompieri evitano il disastro

ROANA - E' stato decisivo l'intervento immediato sul posto dei vigili del fuoco, intervenuti all’alba di oggi (sabato 18 aprile), in via Verenetta, nel territorio di Roana, per l'incendio di un'area mista di pascolo e sottobosco. La squadra dei pompieri accorsa da Asiago con un’autopompa, un modulo antincendio boschivo e cinque operatori, è riuscita a circoscrivere e spegnere le fiamme, che si sono sviluppate in prossimità della strada che conduce al Monte Verena.



La superficie interessata dal fuoco, che ha lambito la vicina pineta, è stata di circa 1.000 mq. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica da parte dei vigili del fuoco sono terminate attorno alle 8.