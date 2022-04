Asiago sbanca Jesenice e riporta la serie in parità: domani all'Odegar prova a vincere anche la Alps League

ASIAGO - Per la squadra dell'Altopiano era l'ultima spiaggia, in Slovenia. Ma se l'è giocata benissimo e domani, martedì 19 aprile, sul ghiaccio amico dell'Odegar disputa la partita decisiva per l'assegnazione della Alps Hockey League! Dopo la vittoria dello Jesenice ad Asiago, gli sloveni erano passati in vantaggio nella serie sul 2-1, ed erano a un passo dal titolo. Ma i Leoni in trasferta hanno saputo ribaltare i pronostici, vincendo gara 4 e riportandosi in parità. Così dopo lo scudetto tricolore, il terzo consecutivo e ottavo della sua storia, ora possono fare la doppietta portandosi a casa la prestigiosa coppa mitteleuropea dell'hockey ghiaccio.

La Migross Supermercati Asiago Hockey ha sfoderato una prestazione maiuscola vincendo Jesenice per 4 a 2. Barrasso ha schierato Luca Stevan al posto dell’infortunato Vallini, mentre Zupancic ritrova Saso Rajsar. Il match è iniziato con un grande Asiago che ha messo sotto pressione costante la squadra di casa. Il goal giallorosso arriva al 6’ con una grande azione del duo Iacobellis-Salinitri, il primo salta un giocatore avversario a centrocampo e serve il disco a Salinitri, che va via ad un altro giocatore e conclude, sul rebound arriva Iacobellis che insacca a porta vuota. Il vantaggio degli stellati dura circa cinque minuti perché all’11’ Logar trova un angolo impossibile con un tiro di polso e pareggia il match. La squadra di Barrasso non si lascia abbattere e torna a macinare gioco, ma le conclusioni verso la porta di Froberg non sono sufficientemente precise.

In avvio di secondo tempo la doccia fredda: Pance allarga sulla sinistra per Eelo che infila il disco tra i gambali di Stevan. L’Asiago prova a reagire e al 7’ ha la possibilità di tirare un rigore con Salinitri, steso da Logar, ma il suo tiro viene respinto da Froberg. Poco dopo lo Jesenice può giocare in powerplay ma i Leoni si difendono bene. Tornati in 5 con tro 5, l’Asiago trova il pareggio con un Michele Marchetti che con un tiro dalla media distanza batte Froberg dopo una bella azione della sua linea. Nel restante metà di frazione la squadra slovena rimedia sei minuti di penalità, ma l’Asiago sfrutta male le occasioni di powerplay e quindi alla sirena il risultato è di 2-2.



Nel terzo tempo la Migross torna sul ghiaccio con la giusta grinta e attacca la porta di Froberg con tutte le sue forze. Lo Jesenice dal canto suo ha solo una buona occasione con Sotlar che si fa ipnotizzare da Luca Stevan. Al 13’ Magnabosco recupera un disco in attacco e conclude, Froberg respinge ma arriva Salinitri che spedisce il disco in rete. Gli stellati poi sopravvivono ad una penalità inflitta a Giliati e, tornati in parità numerica, macinano ancora il ghiaccio in lungo e in largo per non lasciare spazio alla squadra slovena. A un minuto e mezzo dal termine Zupancic toglie il portiere ma a segnare è l’Asiago con Magnabosco a porta vuota. Ora perciò si va a Gara 5!



Le squadre di gara 4. Formazione Jesenice: Froberg (Kogovsek), ZIbelnik, Sirovnik, Urukalo, Rajsar P., Jenko, Scap, Logar, Sersen, Svetina, Pance, Sotlar, Krmelj, Planko, Glavic, Elo, Brus, Rajsar S., Jakupovic, Ulamec, Viikila. Formazione Asiago: Stevan L. (Longhini), Forte, Gios, Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari, Miglioranzi, Stevan M., Casetti, Rigoni F., Vankus, Ginnetti, Zampieri, Parini, Lievore, Marchetti, Salinitri, Rigoni F., Finoro, Magnabosco.

Foto di Serena Fantini