Asiago campione d'Italia per il terzo anno consecutivo: gioiello dei fratelli Marchetti e il Renon è battuto

ASIAGO - La Migross Asiago Hockey conquista l’ottavo scudetto della sua storia, il terzo consecutivo, battendo i Rittner Buam Renon all’Odegar per 2-1 al termine di una partita combattuta per tutti i 60' .

Decisivo il terzo tempo quando la partita rimane in equilibrio per 10': l’Asiago continua a premere, ma Smith continua ad opporsi alla grande. Al 11’ la svolta: Michele Marchetti va a combattere nell’angolo e soffia il puck a Simon Kostner, per poi servirlo al fratello Stefano, la cui conclusione viene deviata da Mantenuto e finisce in rete. Il Renon prova a reagire tuttavia l’Asiago, soffrendo, chiude tutti gli spazi e l’Odegar che può festeggiare il terzo tricolore consecutivo!

Asiago: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Miglioranzi, Stevan M., Casetti, Tessari A., Vankus, Marchetti S., Ginnetti, Zampieri, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Rigoni, Finoro, Magnabosco.