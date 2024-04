VICENZA/PADOVA - Condannato per omicidio stradale, 71enne viene arrestato dai carabinieri: dovrà scontare due anni e 2 mesi di detenzione domiciliare. Il provvedimento è scattato nel pomeriggio del 12 aprile dopo la sentenza di condanna in Corte d'Appello con cui l'uomo è stato riconosciuto colpevole di omicidio stradale con fuga del conducente.

Era il 23 maggio del 2017 quando è avvenuto il fatto. Roberto Brotto, dirigente dell'Ulss 6 in servizio a Cittadella, era uscito per un giro in bici sull'Altopiano di Asiago ma non ha mai fatto ritorno. L'indomani il suo cadavere è stato trovato in Val Ceccona, nel Comune di Lusiana-Conco e in poche ore era stato identificato l'autore dell'investimento. Brotto, travolto dal 71enne, era finito in un dirupo.