Armi e munizioni illegali in casa, arrestato 40enne

SCHIO - Un cittadino straniero di 40 anni, M.J., è stato arrestato dalla Polizia di Vicenza per detenzione abusiva di armi. Ad intervenire è stata la Squadra Mobile della Questura berica che ieri ha effettuato una perquisizione domiciliare nella casa dell'uomo, a Schio. L'operazione è avvenuta nell'ambito di una attività finalizzata alla prevenzione e repressione del contrasto del traffico di armi ed esplosivi, dopo che gli inquirenti avevano appreso che all'interno dell'abitazione potessero trovarsi degli oggetti illegalmente detenuti. Il blitz ha permesso di rinvenire armi e munizioni di vario genere tra cui coltelli, tre armi da sparo e un bastone animato. Per l'uomo, che non è stato in grado di giustificarne il possesso né una legittima detenzione, è scattato l'arresto in flagranza di reato. Al termine del giudizio per direttissima, che ha avuto luogo nella mattinata odierna in tribunale a Vicenza, il giudice ha convalidato l'arresto.