Incendio nel fienile dell'azienda agricola: 1.500 quintali di foraggio bruciati

ALBETTONE - Incendio in una struttura adibita a fienile alle 11 di oggi, domenica, in Via Ca’ Bregane ad Albettone, all’interno di un’azienda agricola. I Vigili del fuoco accorsi da Lonigo e da Vicenza con due autopompe, due autobotti e quattordici operatori, sono al lavoro per lo spegnimento e la bonifica di oltre 500 rotoballe di fieno coinvolte nel rogo.



Il foraggio, oltre 1500 quintali, era messo a deposito sotto un capannone di ferro e lamiera di oltre 500 mq. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente fino a sera. Ultimo aggiornamento: 14:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA