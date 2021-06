Volotea, problemi tecnici e cambio di aerei: ma non ci stanno tutti i passeggeri. Disagi sui voli per Napoli e per Verona

Volotea, problemi con i voli all'aeroporto di Catania. Coinvolti i passeggeri diretti a Napoli e anche quelli che dovevano tornare a Verona, al Catullo.

Nel primo caso, il volo per Napoli, una 50ina di passeggeri è rimasta bloccata per problemi tecnici della compagnia. I passeggeri del volo V7 1834 Catania - Napoli , delle 21.20 sono stati avvertiti telefonicamente dalla compagnia che, in seguito a problemi tecnici di un aeromobile, sarà utilizzato un aereo più piccolo sul quale non ci sarà posto per loro. Il primo volo utile successivo per Napoli è alle 10 di oggi. A seguito della comunicazione ci sono stati in serata momenti di tensione.