Vino, Masi approva il bilancio e distribuisce il dividendo

VERONA - L'assemblea di Masi agricola Spa di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) ha deliberato, alla luce dei risultati dell'esercizio 2021, la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,08 euro per azione, per totali euro 2.572.092,48, corrispondente al 51% circa dell'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 risultante dal bilancio individuale della società. Lo stacco cedola avverrà il 20 giugno 2022 (record date 21 giugno 2022) e sarà in pagamento a partire dal 22 giugno 2022. E' stata infine approvata la proposta di destinare la residua parte dell'utile di esercizio: per 253.160 euro a riserva legale; 14.337 euro a riserva per utili su cambi; 2.223.608,52 euro a utili a nuovo.