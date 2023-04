VILLAFRANCA DI VERONA - Caos in casa del nonno, trova il badante ubriaco: intervengono i carabinieri e scatta l'aggressione. ll 20 aprile, a Villafranca di Verona, militari della locale stazione carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino di origini peruviane. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti nell’abitazione di un 80enne: la nipote dell’anziano aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver trovato il badante del nonno in evidente stato di alterazione causato dall’abuso di alcolici.

L’uomo, invitato dai militari a ricorrere alle cure dei sanitari nel frattempo giunti sul posto, si è scagliato contro uno dei carabinieri, spintonandolo, venendo prontamente bloccato. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e 8 bustine trasparenti con chiusura ermetica, 2 delle quali contenenti residui di marijuana e pertanto segnalato in via amministrativa alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. L’arresto è stato convalidato il giorno successivo. La responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.