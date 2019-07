© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIGASIO (VERONA) - Grest estivo in asilo, con tanto di piscinetta gonfiabile: il bimbo di tre anni si sente male, perde i sensi e rischia di annegare . Subito soccorso dalle educatrici e poi ricoverato in ospedale. E' accaduto ieri, 5 luglio, in un asilo nido privato di Vigasio, nel Veronese. Oggi, finalmente, il piccolino è stato dichiarato fuori pericolo. Il bambino avita ad Erbè, fondamentali per salvarlo le manovre salvavita delle operatrici del nido che gli hanno fatto uscire l'acqua dai polmoni.