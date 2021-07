VERONA - Quattro persone che non avevano fatto il vaccino sono state ricoverate in terapia intensiva a Verona. Il capoluogo, oltretutto, è il primo della provincia veneta a più alta ripresa di contagi. Sono in totale 5 i ricoveri in terapia intensiva a Verona: 4 nell’ospedale di Borgo Trento e 1 al Don Calabria di Negrar.

