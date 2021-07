Impennata dei contagi in Veneto, 254 nuovi infetti: non succedeva da maggio. Crescono le ospedalizzazioni

Covid in Veneto, il bollettino di oggi, martedì 13 luglio 2021. Decisa impennata dei contagi nelle ultime 24 ore in Veneto, con 254 nuovi positivi al virus SarsCov-2, e un decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione, che aggiorna 426.743 il totale degli infetti dall'inizio dellèepidemia, e a 11.623 quello delle vittime. Un aumento dei casi sopra quota 250 (ieri il report era +76) non si registrava dalla fine di maggio, e nelle settimane il dato quotidiano era rimasto spesso sotto quota 100. Si muove leggermente anche la situazione clinica, con 233 ricoverati (+5) nei reparti non critici e 16(+1) nelle terapie intensive.

