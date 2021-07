Luca Zaia in diretta oggi: «Nelle ultime 24 ore 254 nuovi contagi e tre 50enni non vaccinati sono finiti in terapia intensiva»

Luca Zaia torna in diretta oggi, martedì 13 luglio 2021, per gli ultimi aggiornamenti sul Covid in Veneto. Il contagio da virus torna a crescere in Italia e la preoccupazione è tanta per gli eventuali contagi post festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio, nella nostra regione si sono sviluppati due focolai a Jesolo e nel Trevigiano, all'estero la Francia ha annunciato il Green Pass per bar, ristoranti e mezzi pubblici, mentre in Israele, nonostante il vaccino, riprende l'infezione a causa della variante Delta. Ospiti della conferenza di oggi l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin e la dottoressa Francesca Russo.

Zaia in diretta

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 5milioni e 773mila, test rapidi 5milioni e 403mila, contagi nelle ultime 24 ore sono stati 254, 5.275 i positivi di oggi in isolamento, incidenza 0.97%. La situazione negli ospedali del Veneto: 249 ricoverati in totale, 16 terapie intensive, 233 area non critica. Decessi registrati nelle ultime 24 ore è stato uno.

Covid in Veneto

Oggi abbiamo 254 positivi, quelli che abbiamo sono quasi tutti asintomatici, ma il virus circola ancora - ha commentato Zaia -. Tre cinquantenni non vaccinati sono finiti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore: ad oggi il vaccinato è asintomatico. Analizzando i dati inglesi vediamo che la variante si diffonde molto. Stiamo facendo tamponi, siamo la prima Regione in italia per test eseguiti, facciamo il doppio della media nazionale. Fare i tamponi ci serve per fare lo screening della popolazione, questo ci porta anche all'aumento dell'incidenza, ovviamente.

Ospedalizzazione, il vero parametro per giudicare il virus

Questa nuova fase del virus va interpretata, abbiamo una grande mole di asintomatici, a noi interessa l'ospedalizzazione che è il vero parametro della situazione. Non pensiamo che possano oggi scattare misure di sanità pubblica che prevedano restrizioni, ovvio che questa è materia di scienziati ed è indubbio che la situazione è cambiata ulteriormente, basti pensare che in Inghilterra ci sono 30mila ricoveri al giorno. Oggi ci si infetta facilmente ma si va meno in ospedale. Rischiamo di chiudere un Paese per una mole paurosa di asintomatici, un po' di prudenza e ne veniamo fuori. Arriveremo al 70% della variante Delta sui positivi, come è accaduto in Inghilterra.

Vaccino

Sono 47mila i vaccini fatti nelle ultime 24 ore, ci sono pochi vaccini per cui andiamo a rilento. Domani approfondiremo il tema.

Covid point aperti: usateli

Abbiamo ancora i Covid point aperti, se qualcuno avesse necessità di togliersi il dubbio, dico ai cittadini che utilizzino questo strumento che è gratuito e a vostra disposizione.