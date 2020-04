VERONA - Verona in prima linea nel bollettino quotidiano di fine giornata (4 aprile) emesso dalla Regione Veneto alle 17 e che registra altre sette vittime veronesi del Coronavirus - un terzo di quelle avvenute nelle ultime ventiquattr'ore nell'intera regione - che portano a 189 il totale dei deceduti nelle strutture ospedaliere: uno al Borgo Trento e due al Borgo Roma, due a Legnago, uno a San Bonifacio e uno al Covid di Villafranca.

Il numero dei contagi rispetto al bollettino del pomeriggio di ieri (venerdì) vede altre 63 persone risultate positive, con una quota che attualmente è di 2.282 casi di cui 102 sotto terapia intensiva, tre in più del giorno precedente. La struttura che ne ha in cura di più è l'Azienda Ospedaliera Integrata di Borgo Trento, dove sono 31 i pazienti assistiti nelle più gravi condizioni. Dall'inizio della pandemia sono risultate positive al tampone 2567 persone, delle quali al momento ne sono ufficialmente uscite indenni meno di cento.

Ultimo aggiornamento: 21:19

