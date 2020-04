Coronavirus, verso gli 11mila contagi, 1140 i guariti, ma ancora 21 vittime

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino del 4 aprile 2020 . Le ultime notizie sul Covid-19 sul Gazzettino.it. Sono 21 le nuove vittime: 5 nella notte e 15 fino alle 17, il totale dei deceduti sale a 624. Sono poi 9.399 contagiati positivi, 923 negativizzat. Isolamento ancora per 20.058 cittadini.

Le vittime di oggi

Ben 4 decessi si sono verificati all'Azienda Ospedale Università Padova, 2 all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Borgo Roma e 1 a Borgo Trento, 2 a Treviso, 1 a vittorio Vneto, 1 all'Ospedale di Oderzo, 1 a Venezia, 3 a Schiavonia, 1 all'Ospedale di Santorso, 1 all'Ospedale di Vicenza quindi 2 a Legnano, 1 a Villafranca e San Bonifacio.

In Alto Adige morta una bambina di 5 anni

Una bambina di cinque anni è morta all'ospedale di Vipiteno, in Alto Adige. È la più giovane vittima di coronavirus d'Italia. La piccola della alta valle era risultata positiva al Covid-19 quando già era in condizioni precarie, da tempo soffriva di gravissime patologie, era in cura e il suo corpo non ha retto all'impatto del virus. (LEGGI TUTTO)

Coronavirus Veneto: contagi e vittime oggi 4 aprile 2020

Ci sono altri 365 nuovi casi di positività al Coronavirus oggi in Veneto, che raggiunge così la quota compessiva di casi con tampone positivo di 10.946 soggetti infettati dall'inizio dell'epidemia. L'ultimo bollettino della Regione segnala quindi 21 decessi in più rispetto al report di 24 ore prima, per un dato complessivo di 624 vittime (compresi gli anziani morti nelle case di riposo). Stabile la pressione sulle terapie intensive , in calo leggermente sui reparti di area non critica (-12). I soggetti attualmente positivi sono 9.399, le persone in isolamento domiciliare 20.058, i negativizzati virologici 923.

CLUSTER DEL VENETO del 4 aprile (rilevazione delle ore 8 confrontata con i dati delle 17 del 3 aprile)

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 2294 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo' Euganeo), 191 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 17 contagiati attualmente positivi, 66 negativizzati virologici

Treviso 1374 contagiati attualmente positivi, 193 negativizzati virologici

Venezia 1139 contagiati attualmente positivi, 142 negativizzati virologici

Verona 2282 contagiati attualmente positivi, 95 negativizzati virologici

Vicenza 1392 contagiati attualmente positivi, 159 negativizzati virologici

Belluno 484 contagiati attualmente positivi, 29 negativizzati virologici

Rovigo 162 contagiati attualmente positivi, 17 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 177 contagiati attualmente positivi, 22 negativizzati virologici

Assegnazione in corso 78 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

I RICOVERATI IN OSPEDALE di oggi 4 aprile 2020

In area non critica sono 1594. In terapia intensiva sono 324 Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 100 in area non critica, 31 in terapia intensiva

Ospedale s. Antonio 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 110 in area non critica, 21 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 0 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di Camposampiero 10 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Casa di Cura Villa Maria ODC - Padova 14 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 36 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 10 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 86 in area non critica, 21 in terapia intensiva

Ospedale di Oderzo 12 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 2 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 138 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 28 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 21 pazienti, 9 in terapia intensiva

Ospedale San Camillo di Treviso 49 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 40 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 10 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 46 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 1 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 83 in area non critica, 11 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Villa Salus Mestre 38 area non critica, 0 in terapia intensiva

Casa di Cura Rizzola 9 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 25 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Trecenta 9 in area non critica, 11 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 70 in area non critica, 26 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 103 in area non critica, 16 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 9 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Asiago 4 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Valdagno 15 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Noventa Vicentina 22 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 71 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di San Bonifacio 24 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 117 in area non critica, 16 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 76 in area non critica, 21 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 33 in area non critica, 30 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 81 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 50 in area non critica, 12 terapia intensiva

IRCCS - IOV 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Marzana 43 in area non critica, 0 in terapia intensiva

