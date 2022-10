Scontro frontale tra due autocarri, morto un cittadino srilankese. Illeso il secondo conducente di Verona

VERONA - In uno scontro frontale tra due autocarri, a Vero, è morto un cittadino srilankese di 61 anni. L'uomo addetto al trasporto di pane nei negozi è stato centrato da un altro furgone Iveco Daily condotto da un veronese 42enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il corpo dell'autista dalle lamiere e il personale del Suem 118 per i soccorsi. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale che ha richiesto immediatamente i prelievi ematici per il conducente che è rimasto vivo.