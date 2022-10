Fontanelle. Incidente frontale tra auto e camion, un ferito

FONTANELLE (TREVISO) - Incidente frontale tra auto e camion in via Roma a Fontanelle. Ferito un automobilista. L'impatto attorno alle 10.15 di oggi, 17 ottobre, lungo la Strada Provinciale 15. Immediato l'arrivo dei sanitari del Suem 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale dov'è stato medicato. Fortunatamente non ha riportato feriti gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e la polizia stradale che ha regolamentato il traffico e fatto i rilievi del caso.