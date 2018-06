VERONA - Un tunisino di 29 anni è stato espulso oggi, sabato 30 giugno, nel pomeriggio con accompagnamento alla frontiera perché ritenuto pericoloso e contiguo ad ambienti dell'estremismo islamico. Ne dà notizia il Viminale. L'uomo, sposato con una cittadina italiana e residente a Verona, diversi precedenti penali, era stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale per aver aggredito due volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri durante un servizio d'ordine di una manifestazione sportiva, urlando "Allah akbar".



Scarcerato, è stato accompagnato al Centro per i Rimpatri di Torino e quindi espulso alla volta di Tunisi. Si tratta del 60esimo espulso nel 2018 e il 297esimo dal 2015.

