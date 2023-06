Telemarketing selvaggio, il Garante confisca le banche dati

VERONA - Nuova azione del Garante Privacy contro il telemarketing selvaggio. Confiscate per la prima volta banche dati di call center e colpito il «sottobosco» con sanzioni per le società coinvolte. E' in corso da questa mattina, 6 giugno 2023, condotta dai Finanzieri del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma in collaborazione con i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona , una vasta operazione finalizzata a notificare alcuni provvedimenti adottati dal Garante e, soprattutto, a confiscare le banche dati in uso ad alcune società che svolgevano attività illecite nel campo del telemarketing illegale.