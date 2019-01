Autoarticolato si rovescia e perde gasolio: strada chiusa per due ore /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOMMACAMPAGNA - Erano quasi le 14 di oggi, 3 gennaio, quando un autoarticolato che trasportava verdura è uscito di strada autonomamente finendo nella scarpata adiacente la carreggiata. L'incidente è accadutoe non ha provocato danni all'autista, unico occupante la cabina di guida.Uno dei serbatoi è rimasto danneggiato ed è uscita una certa quantità di gasolio, depositatasi nello scolo della strada; i Vigili del fuoco sono subito intervenuti per mantenere la sicurezza sul luogo fino al recupero del mezzo pesante con autogrù. Per scongiurare possibili inquinamenti, il carburante fuoriuscito è stato recuperato da una ditta specializzata. Durante tali operazioni, durate circa 2 ore, la Polizia locale ha mantenuto la strada chiusa al traffico.