Incidente sul lavoro in un cantiere edile a Vigasio: uomo ferito gravemente

VERONA - È stato portato all'ospedale di Borgo Trento in gravissime condizioni l'operaio edile che questa mattina, poco dopo le 11, a Vigasio, è stato colpito dal gancio di una gru, staccatosi all'improvviso dall'attrezzatura e piombato sull'uomo da un'altezza di 20 metri. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 di Verona con un'automedica ed un'ambulanza, assieme ai carabinieri della stazione di Vigasio ed ai tecnici dello Spisal dell'Ulss 9.

L'incidente è avvenuto in zona industriale in area cantieristica edile proprietà ditta “Prelios”, operante nella gestione e servizi immobiliari. L'operaio di 53 anni, di origine marocchina, ha riportato gravissime lesioni ed stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Versa ancora in pericolo di vita.