Chievo, stavolta è davvero finita. Ricorso respinto, Cosenza ripescato in B

Bocciato il ricorso del Chievo dal Collegio di garanzia. Il Cosenza è ripescato in B. È questa la decisione sul prossimo campionato arrivata dal Coni. Il Chievo - il cui primo ricorso era già stato bocciato dal Consiglio Federale della Figc lo scorso 15 luglio - era stato escluso a seguito della segnalazione da parte della Covisoc che aveva dato parere negativo all'iscrizione della società veneta. Una bocciatura legata alla rateizzazione di alcuni debiti del club con il Fisco. Il club aveva annunciato il ricorso proprio al Collegio di garanzia del Coni, respinto. Mentre il Cosenza - quartultimo classificato nell'ultimo campionato di Serie B e che aveva «depositato tutta la documentazione necessaria per la riammissione al Campionato 2021/2022» - viene ripescato. Oggi in mattinata il consiglio federale Figc ratificherà l'esclusione e procederà alla definizione degli organici.