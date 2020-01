Scontro fra treni merci allo scambio: deragliano cisterne per liquidi infiammabili

VERONA - Scontro fra treni a Verona. Per cause ancora in fase di accertamento due convogli merci, mentre erano in manovra, si sono scontrati nelle vicinanze di uno scambio ferroviario. A causa dell'urto tre ferrocisterne, adibite al trasporto di liquidi infiammabili e una motrice sono deragliate.



I pompieri di Verona hanno messo in sicurezza l'area e hanno accertato l'assenza di pericolo, accertando che non ci sono perdite di liquido infiammabile dalle cisterne coinvolte.

