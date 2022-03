Schiave del sesso disponibili h24, ecco cosa c'era dietro il centro massaggi orientali

VERONA - I finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno sottoposto a sequestro un centro massaggi orientali, adibito a vera e propria casa di appuntamenti a luci rosse. Due donne di nazionalità cinese, di 52 e 39 anni, sono state denunciate per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e anche per autoriciclaggio e caporalato.

Annunci online

L'attività, pubblicizzata su diversi siti online specializzati non è passata inosservata ai militari della Compagnia di Soave (Verona) che durante i controlli hanno identificato uno dei clienti appena uscito dal locale senza il documento fiscale: appurato che l'uomo aveva appena ricevuto una prestazione sessuale a pagamento, hanno individuando all'interno del locale cinque donne cinesi in abiti succinti. I finanzieri hanno sequestrato oltre 34mila euro in contanti, presumibile frutto dell'attività. Gli accertamenti hanno permesso di rilevare che all'interno dei locali venivano offerte fino a 50 prestazioni sessuali al giorno, praticate esclusivamente da donne di nazionalità cinese, ad un costo variabile tra i 70 e i 130 euro.

Schiave del sesso

Sono in corso approfondimenti finalizzati al recupero a tassazione della base imponibile sottratta al pagamento delle imposte. Le Fiamme Gialle hanno appurato che le prostitute erano costrette ad alloggiare nel centro senza possibilità di allontanarsi, obbligate a garantire la propria disponibilità per l'intera giornata e a consegnare le intere somme guadagnate nelle mani di due donne (la gerente e la titolare del centro).