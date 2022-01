Perdita di ammoniaca alla Sammontana: azienda evacuata, controlli in corso su aria e acqua

COLOGNOLA AI COLLI - Allarme alla Sammontana di Colognola ai Colli (Verona) oggi, 11 gennaio, verso le 16,30, per una perdita di ammoniaca anidra da un circuito di refrigerazione. Non si segnalano feriti, anche se prudenzialmente un operaio si è recato all'ospedale per controlli. Sul posto sono subito intervenute due squadre dei Vigili del fuoco. A causa della rottura di una valvola in una parte di un impianto all'aperto, il gas refrigerante ha iniziato a fuoriuscire dal circuito e a spandersi nell'aria. Determinante è stato il pronto intervento dei tecnici dell'azienda, che hanno subito bloccato l'impianto, chiamato il 115 e fatto evacuare lo stabilimento che sorge in via Strà a Colognola ai Colli, lungo la strada regionale 11.

Controlli sono in corso su aria e acqua mentre un operaio è stato portato in ospedale sotto osservazione. I pompieri sono intervenuti dal vicinissimo distaccamento di Caldiero e da Verona con la squadra provinciale NBCR: indossati gli autorespiratori i pompieri hanno provveduto ad abbattere con acqua nebulizzata i vapori della pericolosa sostanza fino allo svuotamento del tratto d'impianto lesionato. Sul posto sono intervenuti anche i sindaci di Colognola ai Colli, Giovanna Piubello, e di Caldiero, Marcello Lovato, unitamente a Carabinieri e Arpav per rilievi di competenza. La società Acque Veronesi sta anche controllando le acque bianche fuoriuscite dall'azienda per escludere un eventuale problema al depuratore.