Violenta rissa tra avventori: il questore chiude il bar Fenix

VERONA - Il Questore di Verona, Ivana Petricca, ha firmato un provvedimento di sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande al titolare del bar Fenix di via Legnago. La misura, eseguita da personale della Polizia Amministrativa, è stata emessa in seguito alla violenta rissa tra avventori scoppiata all'interno del locale domenica scorsa, poco dopo mezzanotte, e poi degenerata sfociando in una rissa collettiva all'esterno dell'esercizio pubblico.

Soltanto il tempestivo intervento degli agenti delle Volanti aveva consentito di riportare la situazione alla calma e di separare la quarantina di contendenti che si stavano affrontando, colpendosi con calci e pugni. Sul posto erano dovuti intervenire anche i sanitari di Verona Emergenza per prestare le prime cure ai giovani rimasti feriti negli scontri: uno presentava una vistosa ferita al volto, refertata con 15 giorni di prognosi, un altro con una ferita al capo e, infine, una terza persona con diverse contusioni.