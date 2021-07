Riciclaggio, record di segnalazioni nel 2020 in Italia, ma il Nordest è in controtendenza per quanto riguarda questo dato. Prato, Milano, Napoli, Roma e Caserta le province più coinvolte. Per quanto riguarda il Nordest le province ad alto rischio sono Verona, Trieste e Bolzano.

Anche a causa degli effetti economici della pandemia, le segnalazioni sospette di riciclaggio segnalate dalla Banca d'Italia sono in aumento: 113.187 nel 2020 (+7%...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati