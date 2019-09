Hellas Verona: «Cori razzisti? No, forse qualcuno è rimasto frastornato». E sui social scoppia la bufera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'nell'occhio del ciclone. I gialloblù sono finiti al centro delle polemiche a causa di un tweet in cui la società nega che ci siano stati cori razzisti al Bentegodi durante la partita con il Milan. «I ‘buuu’ a? Gli insulti a Donnarumma? Forse qualcuno è rimasto frastornato dai decibel del tifo gialloblù» scrive sula società scaligera. E prosegue: «Cosa abbiamo sentito noi? Fischi, inevitabili, per decisioni arbitrali che lasciano ancora oggi molto perplessi, e poi tanti applausi, ai nostri “gladiatori”, a fine gara. Non scadiamo in luoghi comuni ed etichette ormai scucite. Rispetto per Verona e i veronesi».Il tweet ha scatenato l'indignazione degli utenti, che accusano il Verona di «negare l'evidenza». Giornalisti, commentatori e addirittura altre squadre di calcio si sono schierati contro il comunicato dell'Hellas. «Il razzismo va condannato, sempre e comunque», twitta il Pescara, mentre Pro Vercelli e Carrarese esprimono la propria vicinanza a Kessie, il calciatore maggiormente bersagliato dai "buuu" ieri sera.