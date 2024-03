Colognola ai Colli. Rapina due volte lo stesso bar, 58enne arrestato: era già in carcere per altri reati

COLOGNOLA AI COLLI (VERONA) - Rapina due volte lo stesso bar, arrestato 58enne già in carcere per altri reati. I carabinieri della stazione di Colognola ai Colli hanno terminato le indagini riguardo due rapine avvenute nel mese di ottobre dell'anno scorso ai danni di un bar del posto.

E il 19 marzo è stato notificato l'ordine di custodia cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Verona nei confronti di un 58enne, già nel carcere scaligero.

In entrambe le occasioni l'uomo era entrato nel locale verso l'orario di chiusura, armato di coltello. Aveva minacciato i presenti riuscendo a portar via complessivamente 4 mila euro, per poi fuggire a bordo di una utilitaria.